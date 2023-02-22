طائرات مساعدات جديدة حصلت على أذونات للهبوط في سورية

قال مدير عام الطيران المدني في سوريا المهندس باسم منصور إنه تم منح أذونات هبوط جديدة لعدة دول جديدة منها البحرين، وأوزبكستان، وطاجيكستان ، وإندونسيا.

وتوقّع منصور وصول طائرات المساعدات والمواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا من تلك الدول قريباً إلى المطارات السورية.

وأشار منصور إلى طلب دول أخرى أذونات هبوط وتم منحها إياها لكن ما قد يحدث أن يتم تغيير الطائرة أو المقطع الجوي أو المطار. وبذلك تتأخر ولا يتم الإعلان عن وصولها بعد ذكر منح إذن الهبوط لها في مطارات سوريا.

وبالأمس، أعلنت وزارة النقل السورية، أنّه تمّ استقبال 200 طائرة مساعدات وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهذه الطائرات، التي هي من مختلف الأحجام والطرازات، في المطارات السورية المدنية الثلاثة في دمشق وحلب واللاذقية، منذ وقوع كارثة الزلزال.

وكشف منصور أنه وحسب آخر إحصائية بلغ عدد الطائرات الواصلة إلى البلاد 206 طائرة، أغلبها من الإمارات بمعدل 89 طائرة حتى الآن.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنّ كوادر الطيران المدني، والسورية للطيران، مستمرون في استقبال الطائرات القادمة على مدار الساعة، وتقديم مختلف الخدمات لها، وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال المدمر.

قوافل وسفن

وأعلنت الوزارة، وصول قافلة مساعدات عراقية تتكون من 140 شاحنة، دخلت عبر معبر البوكمال، وتحمل مواد إغاثية وغذائية وأدوية للمتضررين من الزلزال، في تواصل لدخول قوافل المساعدات العراقية التي كانت أول قوافل وإمدادات الإغاثة وصولاً إلى سوريا بعد أن ضربها الزلزال.

وكانت سفينة مصرية وصلت إلى ميناء اللاذقية، الإثنين، محمَّلةً بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية، لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال، وتقديم الإغاثة للمتضررين، حسب إعلان وزارة النقل السورية، وتم تسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر السوري، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

هاشتاغ