إدارة الكوارث التركية تحذر من ارتفاع مستوى سطح البحر وتطلب الابتعاد عن الشواطئ

أعلنت إدارة الكوارث التركية عن إلغاء تحذيرها الذي يحث سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط على الابتعاد عن الشواطئ بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في أعقاب الزلزال الذي ضرب هاتاي مساء اليوم الإثنين

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد حظر من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.



وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا قويا بقوة 6.4 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا يوم الاثنين بعد أسبوعين من وقوع زلزال هائل ضرب كلا البلدين.

وقالت وكالة الاستجابة للكوارث التركية AFAD إن مركز الزلزال كان حول بلدة دفني في مقاطعة هاتاي، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من الزلزال السابق.

يأتي هذا الزلزال الجديد بعد أن تعرضت تركيا وسوريا لزلزال بقوة 7.8 درجة في 6 فبراير، والذي دمر كلا البلدين وأدى إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص.