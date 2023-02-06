حزب البردانين
البرد بيذل ونحنا ماناقصنا، لكن الحق على من صدق العلماء اللي خوفونا قبل سنة من خطر ارتفاع درجة حرارة الأرض وبدء ذوبان ثلوج القطب وأن الطوفان قادم، ورغم ذلك أنا كنت متطمن أنو رح تغرق الدنيا ولاتغرق الشام، لكن بعد ماشفت صاحب النبوءة بيمشي لخلف ولقدام متل السرطعون قلت هادا الوزير مابيفهم شي غير باختصاصه شيت البرمجة تبع الحواسيب، ويمكن تغرق الشام بعد مايدوب القطب المتجمد الشمالي، ورحت اشتريت صندوق خشبي من سوق الحرامية بيوسع شخصين ومجداف، وقلت بساوي متل جدنا نوح بالأسطورة الله يغفرلوا وبنقذ معي عضو مؤمن من القيادة المركزية للحزب منشان بعد ماينتهي الطوفان يشكل قيادة وحكومة جديدة ويعيد دفن أفراد الأمة الغارقة في مقبرة مشتركة، وهيك منحقق بند وحدة التاريخ والمشيئة المشتركة للأمة المكتوب بالنظام الداخلي للحزب.. وبما أني عربي قحطاني ممكن صير مستشار بالحزب الجديد وأطلب منهم يبنوا مصانع كنزات وطواقي وجرابات صوف لمواجهة عدو الفقراء المشترك، وقد ينضم لحزبنا كل فقراء دمشق الذين يعفشون أشجار الحدائق لكي يتدفأوا عليها أو يطعموا أبناءهم من ثمن حطبها، إذ مانفع الحدائق العامة لشعب من الموتى!؟
نبيل صالح
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