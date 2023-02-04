04-02-2023
وولفرهامبتون يثبت ليفربول بالثلاثة
تواصلت نتائج ليفربول السلبية في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة ااقدم فخسر أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف سجلها مانيب بمرماه وداوسون ونيفيز في الدقائق 6 و12 و71 ليتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 29 بعد عشرين مباراة.
وفي مباراة ثانية حقق اليونايتد فوزا متوقعا على كريستال بالاس بهدفين لهدف وسجل هدفي الشياطين الحمر برونو فرنانديز من جزاء وراشفورد ليعزز اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.
ويلعب بعد قليل نيوكاسل مع ويستهام وبإمكان نيوكاسل استعادة المركز الثالث بفارق الأهداف في حال فوزه.
وكان المتصدر أرسنال قد خسر في وقت مبكر اليوم أمام إيفرتون بهدف من دون رد ما يعطي الفرصة للسيتي كي يقلص الفارق غدا عندما يواجه توتنهام في لندن.
الوطن أون لاين
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