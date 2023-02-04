جنرال أمريكي يحذر من حرب مع الصين عام 2025

قال جنرال بالقوات الجوية الأمريكية من فئة أربع نجوم في مذكرة إن حدسه أخبره أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب مع الصين في العامين المقبلين.

وكتب الجنرال مايك مينيهان، الذي يرأس قيادة التنقل الجوي، إلى قيادة ما يقرب من 110.000 عضو: “آمل أن أكون مخطئا”. “حدسي يخبرني أنني سأقاتل في عام 2025.”

آراء الجنرال لا تمثل البنتاغون لكنها تظهر القلق على أعلى مستويات الجيش الأمريكي بشأن محاولة محتملة من جانب الصين لفرض سيطرتها على تايوان، التي تدعي الصين أنها إقليم.

وكتب مينيهان أن الولايات المتحدة وتايوان ستجريان انتخابات رئاسية في عام 2024 ، مما قد يخلق فرصة للصين للقيام بعمل عسكري.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي “هذه التعليقات لا تمثل وجهة نظر الوزارة بشأن الصين”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق هذا الشهر إنه يشك بشدة في أن تكون الأنشطة العسكرية الصينية المتصاعدة بالقرب من مضيق تايوان علامة على غزو وشيك للجزيرة من قبل بكين.

وكثفت الصين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لقبول حكم بكين.

وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

ورداً على طلب للتعليق، قال العميد بالقوات الجوية باتريك رايدر في بيان إن المنافسة العسكرية مع الصين تمثل تحدياً رئيسياً.

وقال: “يظل تركيزنا على العمل إلى جانب الحلفاء والشركاء للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ سلمية وحرة ومنفتحة”.