اتحاد الكتاب العرب في سورية ينعى الشاعر شوقي بغدادي

نعى اتحاد الكتاب العرب في سورية اليوم الشاعر شوقي بغدادي عن ٩٣ عاماً بعد حياة حافلة بالأدب والإبداع.

وجاء في نعوة الاتحاد: "فجع الوسط الثقافي والأدبي برحيل الشاعر والأديب المبدع الأستاذ شوقي بغدادي أحد أهم الرموز والأسماء الشعرية في سورية والوطن العربي في العصر الحديث".

ومن المعروف أن بغدادي كان صاحب الدور الفاعل في تأسيس أول تنظيم أدبي سوري ١٩٥١، والذي عرف بـ "رابطة الكتاب السوريين" إلى جانب شخصيات أدبية وثقافية سورية مثل: حنا مينة وسعيد حورانية وفاتح المدرس وغيرهم، كما كان له الدور المهم والكبير في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في سورية ١٩٦٩.

ولعل من أهم مايميز تجربة الأديب الشاعر شوقي بغدادي انحيازه لقضايا الفقراء والمظلومين من أبناء أمته، تماماً كما كان منحازاً إلى قضاياها المصيرية ومنها قضية فلسطين التي كانت بمنزلة الجرح الذي ينز في معظم حروفه وكتاباته.

وختم الاتحاد "إن اتحاد الكتاب العرب إذ ينعي بكثير من الأسى والحسرة فقدان الشاعر المبدع المجدد شوقي بغدادي فإنه يتوجه بأصدق التعازي إلى عائلته وأهله وذويه وقرّائه ومحبّيه وإلى جميع الأدباء والمثقفين في سورية والوطن العربي، مؤكداً أن الإرث الثقافي والإبداعي الكبير الذي تركه شاعرنا كفيل بتخليد اسمه في ضمائر مثقفي الأمة ومبدعيها على مساحة الوطن".