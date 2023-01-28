مبيعات العقارات في الأردن تنمو بنسبة 17%

ارتفعت قيمة مبيعات العقارات في السوق الأردنية خلال العام الماضي 2022 بنسبة 17% مقارنة بـ2021، بحسب لبيانات رسمية.

وأوضحت دائرة الأراضي والمساحة، أن قيمة المبيعات خلال العام الماضي تجاوزت 5.8 مليارات دينار (8.2 مليارات دولار) بينما كان حجم المبيعات 5 مليارات دينار في عام 2021.

وبلغت إيرادات الحكومة من مبيعات العقارات 270.4 مليون دينار (381.2 مليون دولار) بزيادة 28.3% على أساس سنوي بحسب البيان.

وارتفع الطلب على شراء العقارات في السوق الأردنية خلال العام 2022، مع عودة التعافي من تبعات كورونا التي أثرت على الأسواق اعتبارا من 2020.

وأشار البيان إلى ارتفاع القيمة التقديرية لمبيعات العقارات لغير الأردنيين العام الماضي بنسبة 18 بالمئة إلى 302.9 مليون دينار (427.08 مليون دولار).

وبحسب الأرقام الرسمية تصدر العراقيون قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 62 مليون دينار، فيما جاء السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 22.6 مليون دينار.

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