3 شهداء بينهم طبيب في اشتباكات بمدينة درعا

أفادت مصادر في مدينة درعا باستشهاد الطبيب علي سعد وعنصرين من عناصر القوى الأمنية جراء اشتبـ.ـاكات مع مسلحين أمام مشفى الشرق في المدينة.

وقالت المصادر إن الطبيب ارتقى إثر إصابته برصـاص طائش خلال ملاحقة القوى الأمنية لمجموعة مسلحة تعمل بتجارة المخدرات.

وأوضحت أن "الاشتباكات بدأت بحدود الساعة التاسعة إلا ربعاً من مساء أمس الخميس، قرب مشفى الشرق عند دوار الدلة المتاخم لحي النازحين وسط مدينة درعا، وأسفرت أيضاً عن استشهاد عنصر من الشرطة وعنصر من قوى الأمن وإصابة آخر بجروح خطـيرة".

بالتوازي، نعت صفحات في المدينة الطبيب علي سعد، وقالت إنه طبيب الجراحة العصبية الوحيد في كامل محافظة درعا مشيرة إليه بأنه "قامة علمية وطبية لامثيل لها في المحافظة" .

وكانت السلطات السورية أعلنت، الجمعة الماضية، مقتل أحد قياديي تنظيم "داعش"، في عملية شنتها الأجهزة الأمنية في بلدة المزيريب بريف درعا.

وأسفرت العملية عن مقتل أحد متزعمي التنظيم، وهو محمد علي الشاغوري، مشيرة إلى أنه "المسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتـداءات، التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".

وفي 18 من الشهر الجاري، أعلنت الداخلية السورية استشهاد ضابط برتبة رائد، من مرتب وحدة المهام الخاصة في دمشق، وإصابة شرطيين من قوة وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين؛ بانفـجار عبوة ناسـفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، لدى مرورهم بالقرب منها.