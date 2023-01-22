باحث سوري ضمن 25 من أميز الخبراء الأجانب في الصين

اختارت رئاسة مجلس الوزراء الصينية الباحث السوري الدكتور رشاد القصير باختصاص الأحياء الدقيقة والمناعة، ضمن 25 باحثاً من أميز الخبراء الأجانب في اختصاصات مختلفة على مستوى الدولة، وذلك في إطار التحضير لاحتفالات جمهورية الصين الشعبية بعيد الربيع.

وشارك الدكتور القصير في المؤتمر الذي أقيم في قاعة الشعب الكبرى في بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي ووزير العلوم والتكنولوجيا، وعدد من مسؤولي الدولة والحزب الشيوعي الصيني.

وفي بكين قال الدكتور القصير: “بمناسبة الاحتفالات بعيد رأس السنة الصينية، أرسلت الحكومة الصينية إلى جميع مراكز البحث العلمي والجامعات الكبرى في الصين تطلب منهم انتقاء أصحاب الخبرات الأجنبية الذين لهم مساهمات عبر سنوات وجودهم في الصين”، مشيراً إلى أنه تم اختياره من بين نحو 100 مختص في مجال الأحياء الدقيقة.

وأضاف القصير: “إن مشاركتي هذه لها أثر عميق في نفسي، ومن الفخر والسعادة أن أكون مؤثراً في البلاد التي احتضنتني لأكثر من 15 سنة، حيث إن السوريين معروفون بثباتهم وقدرتهم على التطور والتميز وترك بصمة أينما وجدوا”، لافتاً إلى أنه على استعداد دائم لتقديم أي مساعدة أو استشارة علمية، أو أي مقترح يفيد في دفع وتطوير البحث العلمي في بلده سورية.

وعبر القصير عن شكره للسفير السوري في بكين، وأعضاء السفارة، ورئيس الجالية وأفرادها كافة على اهتمامهم ومتابعتهم.

يذكر أن القصير يعمل باحثاً وأستاذاً مساعداً في المعهد العالي لأبحاث الأحياء الدقيقة والمناعة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا في بكين، والذي يعد من أكبر وأهم مراكز الأبحاث في آسيا.

سانا