خرافات وصفات النجاح

أحمد خالد توفيق:

أعترف أن أهم تقدم حققته الطباعة في تاريخها هو سلسلة الكتب التي تعلمك كيف تنجح في الحياة. بدأ الأمر في طفولتي

بكتاب (ديل كارنيجي) الشهير ( دع القلق واستمتع بالحياة)، ولعله أشهر الكتب غير السماوية وأكثرها توزيعا. ثم انهالت الكتب المماثلة على رءوسنا ، ومؤخرًا صارت هناك موضة اسمها (التنمية البشرية) و(البرمجة اللغوية الحركية).. لا.. البرمجة اللغوية العصبية.. لن أستطيع أبدا ذكر اسمها بشكل صحيح، ولهذا أكتفي بالاختصار NLP..

العالم كله مهتم بهذا الموضوع باستثنائي.. لابد أن تقابل هذا الصديق أو ذاك ذاهبًا لحضور محاضرة في هذا الشأن، أو تلقاه ذاهبا لإلقاء محاضرة عنها.. يسألونني : ألست مشتركا في دورة مـن هذا النوع؟.. فأقول أن لا.. ينظرون لي في دهشة وحيرة.. لهذا السبب أنا أسمر مجعد شعر الرأس، لي كرش وثقيل الظل.. لهذا السبب فشلت في حياتي فلم أمتلك عدة قصور في باريس ولندن.. لهذا السبب لم أتزوج (مونيكا بلوشي) أو على الأقل (أليسا).. لهذا السبب أمرض وسوف أموت.. لأنني لم أدرس هذا العلم مثلهم.. هناك كتاب شاع بين الشباب مؤخرًا ولن أذكر اسمه حتى لا تكون دعاية له، لكنهم قالوا إن كل أسرار النجاح موجودة فيه.. قرأت عرضا لهذا الكتاب فوجدت مؤلفته تقول : "يجب أن تجد سر النجاح في نفسك.. أنت كذلك يمكنك أن تنجح.."

كلام جميل جدًا، لكن منذ متى لم أقرأ هذه الكلمات في كل الكتب المماثلة منذ كنت في المدرسة الابتدائية؟.. باختصار: أنا كسول جدا ولا أبحث في نفسي بما يكفي.. لربما أجد عالم ذرة هنا أو عاما فلكيا هناك.. لربما لو بحثت في فروة رأسي جيدًا لوجدت موسيقارا عالميا.. صدقني أنا بحثت كثيرًا جدًا في سن التاسعة عن بذور النجاح، ووقفت أمام المرآة وطلبت من أمي أن تفتش فلم تجد شيئًا...

فشلت تماما في أن أجد في نفسي بذور النجاح التي تحدثت عنها المؤلفة، لكن كل مؤلفي هذه القصص يصرون على أن الأمر سهل.. كل ما عليك هو أن تدرس كيف نجح الآخرون، ثم تصير مثلهم.. كل ما علي هو أن أمتلك أصابع وأذن (موتسارت) أو خلايا مخ (أينشتاين) أو براعة (أنتوني كوين) في التمثيل ، ولسوف أصير رائعا..

كما قلت أنا أقرأ هذه الكتب منذ أربعين عامًا، فمن الذي نجح بعد قراءتها؟ للأسف لا أذكر مثالاً واضحًا.. هل هناك طبيب لامع أو مهندس موهوب أو موسيقار عبقري أو أديب شهيرة قال إنه مدين لهذه الكتب بما هو فيه؟.. فقط أعرف أن (ديل كارنيجي) نجح.. كتاب (العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية حصد مؤلفه (ستيفن كافي) الملايين.. مبتكرا البرمجة العصبية اللغوية حصدا المليارات.. إذن طريقة النجاح بهذه الكتب هو أن تؤلف كتابًا، وتعطي دورات عن طريقة النجاح.. هكذا تنجح فعلاً.. هؤلاء المؤلفون بحثوا عن بذور النجاح في أنفسهم ووجدوها..

هكذا قررت أن أبتكر مدرستي الخاصة للنجاح.. سوف أؤسس مدرسة اسمها (الخارطة الجينية للنجاح). وسوف أعطي محاضرات في كل أرجاء العالم العربي بسعر 300 دولار للفرد.. سوف أعلن أنني حاصل على دكتوراه من جامعة (برخـتـسجادن) وأدعو الله أن تكون هناك جامعة في برختـسجادن فعلاً طريقتي تقضي بالتالي:

-1 كل واحد يمكن أن ينجح.

2- النجاح ليس هو الهدف بل النجاح هو الأسلوب.

-3 أقصر طريق للنجاح هو أن تكتب كتابًا عن أقصر طريق له.

هل فهمت شيئا؟.. لا؟.. لأنك لم تتلق الدورة ولم تدفع 300 دولار، فلا تتوقع أن أشرح لك هذه الطريقة المعقدة في هذا المقال القصير. سوف يكون هناك كتاب سميك مليء بصور ملونة بها أسهم وخرائط تدفق معلومات.. إلخ.. يمكنك أن تشتريه كذلك. لكن هل يوجد ملحق ثقافي لبرختسجادن في بلادنا؟.. بما أنني منحوس فعلي أن أتأكد من أن برختـسجادن لن ترفع علي قضية.. وبهذا أكون قد فشلت قبل أن أبدأ !!