تفاصيل الهجوم بالمسيّرات على قاعدة التنف

أكد جيش الاحتلال الأمريكي، أمس، أن 3 طائرات مسيّرة استهدفت قاعدة التنف العسكرية، والتي تضمّ جنوداً أمريكيين وبريطانيين وعناصر من “الجيش الحرّ”، في جنوب شرق سوريا، من دون وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين.

“القيادة المركزية الأمريكية”، وفي بيان، قالت إن “طائرتين مسيّرتين أُسقطتا، بينما أصابت الثالثة المجمّع، ما أدّى إلى جرح اثنَين من قوّات الجيش السوري الحرّ”، فيما ذكرت مصادر ميدانية، أن “الهجوم تَرافق مع سماع أصوات انفجارات وتصاعُد أعمدة دخان من داخل القاعدة”.

وأشارت إلى “حالة إرباك في صفوف جنود التحالف وعناصر الجيش الحرّ”.

وأوضحت المصادر أن “الهجوم تَركّز على المحارس وغرف المنامة التابعة للجيش الحرّ داخل القاعدة، على بعد أقلّ من 500 متر من نقاط تمركز قوّات التحالف”.

ويثير هذا النوع من الهجمات إرباكاً وقلقاً في صفوف الجنود الأمريكيين وقيادتهم، نظراً إلى تمكّن المسيّرات من اختراق نظام دفاعي جوّي متعدّد الطبقات، قامت القوات الأمريكية بنشره في منطقة التنف، ويحوي رادارات ومناطيد مخصّصة لكشف “الدرونز” الصغيرة، واعتراضها عبر منظومات اعتراض صاروخية وتكنولوجية.

ويُعدّ الاستهداف الأخير الأوّل لقاعدة التنف في عام 2023، والأوّل أيضاً منذ تغيير “التحالف الدولي” اسم “جيش مغـاوير الثورة” إلى اسم “جـيش سوريا الحرة”، مع عزل قائده السابق مهنّد الطلّاع، وتعيين فريد القاسم بديلاً منه.

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