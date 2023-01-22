ماسك يرد على خبر تسريح موظفي تويتر

إيلون ماسك ومن خلال تغريدة له عبر منصة “تويتر”، أعلن فيها أن لدى شركته الجديدة نحو 2300 موظف.

وكان تقرير لقناة “سي إن بي سي” ذكر، أن تويتر خفضت عدد موظفيها بنحو 80 %، منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي.

وذكرت “سي إن بي سي”، أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف عامل، بينهم ما يقترب من 550 يحملون المسمى الوظيفي مهندس، وذلك مقارنة بنحو 7500 موظف قبل عملية الاستحواذ في تشرين الأول من العام الماضي.

ونقلت القناة عن سجلات داخلية، أن هناك نحو 75 موظفاً من العاملين الحاليين في إجازة، بينهم نحو 40 مهندساً.

وكتب الملياردير ماسك في تغريدته، رداً على تغريدة تقتبس من تقرير سي.إن.بي.سي، “المعلومة غير صحيحة، هناك نحو 2300 موظف عامل حالي في تويتر”.

وأضاف ماسك، “هناك مئات آخرون من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان، إلى جانب عدة آلاف من المتعاقدين”.

واستحوذ ماسك على تويتر في تشرين الأول الماضي، مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما مضى في إجراء عدد من التغييرات في الخدمات والتنظيم، وأطلقت الشركة علامة التوثيق الزرقاء كخدمة مدفوعة، كما سرحت نحو 50 % من الموظفين من أجل خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.