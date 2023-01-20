الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على سوريا

وسّع الاتحاد الأوروبي، عقوباته المفروضة على سوريا، لتشمل 10 أشخاص وكيانات جديدة.

وعقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، اجتماعا بدعوة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي، في بروكسل البلجيكية، لتجديد ما أسموه دعمهم للشعب السوري، وتوسيع قائمة العقوبات على أشخاص مرتبطين بالحكومة السورية.

وشملت القائمة الجديدة مالك شركة “أجنحة الشام للطيران” عصام شموط، وهو رجل أعمال سوري، وكذلك ضمت العقوبات اللواء صالح العبدالله, وقائد جيش التحرير الفلسطيني، محمد السلطي ، لاتهامه بـ”تجنيد مقاتلين فلسطينيين” لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكريين.



كما أدرج الاتحاد الاوروبي على لائحة العقوبات شركتين أمنيتين هما “شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية” و”شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية”.

وخلال جلستهم المنعقدة في بروكسل، صوّت مسؤولو الاتحاد على تمديد العقوبات الاوروبية المفروضة على سوريا لعام آخر، في حين أكد الأعضاء البالغ عددهم 27 ممثلين عن دولهم التزامهم بدعم الشعب السوري، ومرتكزات الحل المبنية على القرار الدولي 2254.