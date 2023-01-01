دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم لمنطقة شينغن

اعتمدت كرواتيا العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، استكمالاً لإجراءات انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد.

وودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها "الكونا" لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.

كما انضمت كرواتيا إلى منطقة "شينغن" التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بلا تأشيرات بين دولها التي بلغ عددها بدخول كرواتيا 27 دولة.

ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا مع تأثرها بالتضخم العالمي، حيث سيدعم إلغاء التأشيرات القطاع السياحي لديها.

في المقابل، تبدو المعارضة اليمينية في كرواتيا غير مرحبة بالخطوة، إذ ترى أنها ستصب في مصلحة دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن كرواتيا كانت جزءاً من دولة يوغسلافيا السابقة، استقلت في التسعينات، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2-13.