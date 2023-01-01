كوريا الشمالية تعمل على تطوير صواريخ بالستية

بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً قصير المدى في بحر الشرق المعروف باسم "بحر اليابان"، أمر زعيم كوريا الشمالية بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات.

وقالت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمر بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات تكون لديها القدرة على تنفيذ هجوم نووي مضاد.

وأكدت وسائل الإعلام أن كيم أمر خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم، بإنتاج كميات ضخمة من الأسلحة النووية التكتيكية للتفوق على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن يوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية.

واعتبرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية التجربة، بمثابة "استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي أيضا"، واصفة الإطلاق بأنه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي.

بدورها، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي إن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديداً مباشراً للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن، لكنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة كوريا الشمالية.