اسفنجة المطبخ مكان لتراكم الجراثيم

تُستخدم الاسفنجة في المطبخ بشكلٍ مستمر لتنظيف أواني الطعام ومختلف أدوات المطبخ الأساسية، الّا أنّ الكثير من الأشخاص لا يعلمون أنّهم قد يتعرضون لبعض المشاكل الصحية نتيجة الجراثيم المتراكمة في الاسفنجة نفسها. ومن المفضّل عدم تخصيص الاسفنجة نفسها لتنفيذ المهام المنوّعة كتنظيف الصحون، مسح الأسطح، تنظيف الأدوات الخاصة باللحوم أو الأسماك وغيرها من أساليب التنظيف.

لماذا تتراكم الجراثيم في الاسفنجة؟

على الرغم من الاسفنجة تُستخدم للتنظيف بعد وضعها في وعاءٍ من الماء مع المنظفات والمواد التي تحتوي على مواد معقمة، الّا أنّها من الأشياء التي تتراكم فيها الجراثيم والبكتيريا، وذلك لأنّنا نمسح الصحون ومختلف أواني المطبخ عبر تمريرها عليها. لذا ستتعرض لنسبة كبيرة من البكتيريا التي لا يمكن التخلص منها بسهولة حتى بعد وضعها مجدداً بمسحوق التنظيف أو سائل الجلي.

وبحسب دراسة ألمانية قام بها فريق من جامعة "فورتفاغن" فانّ الجراثيم لا تُقتل عبر غسل الاسفنجة مرّات متعددة ولا حتى عبر تسخينها في الميكروييف، بل هذه الطرق تقتل فقط الجراثيم الصغيرة والضعيفة، الّا أنّ نسبة كبيرة من البكتيريا تبقى حيّة.

ومع اجراء الكثير من الأبحاث تبيّن مع الفريق أنّ عيّنة من الجراثيم الموجودة على اسفنجة مماثلة لتلك الموجودة في عيّنة من البراز البشري.

لذا نصح الخبراء للتوجه الى طريقة غسل الاسفنجة في غسالة الملابس بدرجة حرارة مرتفعة مع اضافة المنظّف الذي يُساهم بدوره في هذه العملية على التخلص من الجراثيم المتراكمة عليها.

نصائح ضرورية عن اسفنجة المطبخ

- من أهم الخطوات التي عليكم الالتزام بها هي تغيير الاسفنجة أسبوعياً، منعاً لتعرض الجسم للبكتيريا والجراثيم التي تنتقل من الاسفنجة الى الأواني.

- على الرغم من تبديل اسفنجة المطبخ، عليكم غسلها أكثر من مرّة خلال اليوم، ومع نهاية الأعمال المنزلية واستخدامها يمكنكم تركها جانباً بمكانٍ جاف.

- في حال لاحظتم أنّ بعض أواني الطعام متسخة بالدهون أو الزيوت، تجنبوا مسحها بالاسفنجة الأساسية في البداية وذلك لعدم تراكمها عليها بما أنّها من المواد التي يصعب التخلص منها بسهولة.

- مسح عصارة اللحوم، الدجاج أو الأسماك باسفنجة المطبخ من أسوء الطرق التي تقومون بها لأنّ كل الجراثيم التي في هذه المأكولات قد تنتقل بكل سهولة على الصحون حتى عند غسلها بالماء.

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