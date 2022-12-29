اكتشاف حمل طفلة سورية في مستشفى ينتهي بوالدها و والدتها و زوجها في السجن

اعتقل شاب سوري في ولاية ديار بكر التركية، جراء زواجه من طفلة سورية، اكتشف في مستشفى ذهبت إليه أنها حامل.

وذكرت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن طفلة سورية تبلغ من العمر 13 عاماً، ذهبت إلى المستشفى وهي تشكو من آلاف في البطن، ليتبين أنها حامل في الأسبوع 37.

ونقلت الطفلة (مرام ح) إلى غرفة الطوارئ، وتم إخطار الشرطة بالحادثة.

ونقل عن الطفلة قولها إنه تم تزويجها من قبل أهلها (عقد قران ديني بدون تسجيل) قبل عام، لتقوم الشرطة باعتقال والدها ووالدتها.

وذكر الاثنان أنهما زوجا ابنتهما طواعية من (محمد ت) وهو سوري أيضاً، وزعما أنهما لا يعلمان بوجود قانون يحدد سن الزواج بتركيا، وأن مخالفته تعتبر جريمة.

واعتقلت الشرطة الزوج البالغ من العمر 24 عاماً، والذي ادعى بدوره أنه ظن أن عمر الفتاة 16 عاماً من خلال جسمها، ولم يك يعلم بعمبرها الحقيقي، كما أنه لا يعلم أنه يمنع الزواج قبل سن الـ 18 في تركيا.

وطالب الادعاء العام بسجن الأب والأم والزوج مدة 30 عاماً لتورطهم في جريمة “الاعتداء الجنسي على طفل”.