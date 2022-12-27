صناعي سوري يطالب برفع الرواتب والأجور خمسة أضعاف

سمعنا في الآونة الأخيرة الكثير من التصريحات من قبل بعض المسؤولين، بأن الأيام القادمة ستكون أفضل، وآخر تلك التصريحات صدرت عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، حين قال "بكرا أحسن".

الصناعي عصام تيزيني، علق على ماقاله سالم، قائلاً: عبارة جميلة قالها الوزير بهدف رفع المعنويات وبث روح التفاؤل وهذا جيد.

وطالب تيزيني الوزير سالم، بدفع اللجنة الاقتصادية لاستصدار قرار برفع الرواتب والأجور خمسة أضعاف، معتبرا أن هذا القرار "زيادة الرواتب" تأخر كثيرا، ومن شأنه أن يساعد على حماية المستهلك من التضخم الجارف الذي يقضم الرواتب ويقضي على المدخرات، مشيرا إلى أن ممانعة لهذا القرار ستكون حججها غير مقنعة.

واعتبر تيزيني، أن السنة التي خلت كانت سنة القرارات الخشنه المنفره، داعياً لأن تكون السنة القادمه سنة القرارات الناعمه المشجعة المريحة، مطالبا بالسماح لمن يريد أن يتاجر أو يدخل سلعا أرخص، والسماح أيضاً لكل من يستطيع أن يجلب كل أشكال السلع والوقود أن يساعد وبالطريقه والكمية التي يقدر عليها طالما أن الحكومة لا تستطيع، كما دعا لتشجيع كل من يريد أن ينتج دون شروط ودون تعقيدات وطلبات وبراءات ذمه.