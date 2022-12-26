تحطم طائرة مقاتلة كورية جنوبية

26-12-2022

تحطم طائرة مقاتلة كورية جنوبية

تحطمت طائرة هجومية تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز (KA-1) في موكجيري، بهوينجسونغ.

وبحسب سلاح الجو، تحطمت الطائرة الهجومية الخفيفة التابعة لقاعدة وونجو في أثناء إقلاعها من القاعدة، ونجا الطياران ونقل من قبل سلطات الإطفاء بعد قذفهما مقعدي الطائرة، وأفادت التقارير أنهما في حالة جيدة.

وسقطت الطائرة الهجومية في الميدان حول موكجيري وبالقرب من منزل خاص بأحد المدنيين، وتحقق السلطات العسكرية في ملابسات الحادث، وفقا لوكالة "يونهاب".

ولم يمر شهر على تحطم طائرة مقاتلة من طراز (KF-16) في السماء على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب مدينة وونجو بمقاطعة جانج وون يوم 20 تشرين الثاني الماضي.

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