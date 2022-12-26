تجهيز دار المسنين بجهود محلية في القامشلي

مع ازدياد هجرة الشباب وتمسك كبار السن بالأرض برزت الحاجة لافتتاح دار خاص بهم

مع ازدياد حالات الهجرة خاصة لنخبة الشباب، وبقاء نسبة كبيرة من كبار السن في البلد. أدرك المجلس الملّي السرياني الحاجة لافتتاح دار المسنين، فتمّ اتخاذ قرار بافتتاح الدار بالتعاون مع مؤسسة الياس حنّا الخيرية والذي يجري تجهيزه حالياً لينطلق مع بداية العام القادم.

يُعتبر الدار الأول من نوعه على مستوى محافظة “الحسكة”. كونه يستقبل المسنين ومن يحتاج الإقامة في الدار بشكل مجاني، مع توفر وتأمين كافة مستلزماته، بما في ذلك الطبيّة، والترفيهيّة.

دار المسنين في قرية “هيمو” بريف مدينة “القامشلي” يُعلن جاهزيته بشكل كامل لاستقبال روّاده. حسب ما قال المهندس “عبد المسيح ملكو” نائب رئيس المجلس الملّي السرياني، وأضاف لـ”سناك سوري”: «البناء موجود وشبه مُجّهز ببعض التفاصيل المُهمّة منذ عشر سنوات، بصراحة حينها لم يطلب أحداً الإقامة في الدار، فكان قرار التريث».