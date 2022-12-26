مدير توليد الكهرباء : تكلفة انتاج الكيلو واط الساعي يرهق ميزانية الدولة

اقترح مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء علي هيفا أن يتم السماح للقطاع الخاص بتأمين المشتقات النفطية، لتخفيف استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية ( تدفئة وطبخ) وبيعها بأسعار معقولة تحت مراقبة الدولة، بدلاً من تحول المشتقات المدعومة من الدولة إلى السوق السوداء، وتضاعف أسعارها، واعتبر هيفا أن هذا سيؤدي إلى توفير كمية كبيرة من الكهرباء للإنارة والاستخدامات المنزلية( براد – تلفزيون – غسالة).

واكد هيفا أن هناك عملاً على التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (ريحية وشمسية)، وأن العمل في وزارة الكهرباء يتم بشكل جدي على ذلك، وهنالك عدة مشاريع منها قيد التنفيذ ومنها قيد التعاقد أو الدراسة.

وأشار هيفا للصحيفة إلى الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وتكاليف مبيعه، حيث إن ثمن ١٠٠٠ كيلواط ساعي التي يستهلكها المواطن في الدورة ٥٠٠٠ ليرة، بينما يكلف إنتاجها في محطات التوليد التي تعمل على الفيول مالا يقل عن ٥٠٠ ألف ليرة وهذا عبء كبير يرهق ميزانية الدولة حسب قوله.



تشرين