بعد أردوغان.. وزير الدفاع التركي يتحدث عن  لقاء نظيره السوري!

لمّح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى إمكانية عقد لقاء يجمعه بنظيريه الروسي والسوري.

وقال أكار تعليقاً على ما سبق وأعلنه الرئيس رجب طيب إردوغان عن إمكانية عقد لقاءات على مستوى الوزراء بعد مرحلة الاتصالات بين أجهزة المخابرات في كل من تركيا وسوريا: «كل ما يجب القيام به يتم وفقاً للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضاً».

وأضاف: «يتم توفير المعلومات حول هذا الأمر متى وأين يتم ذلك، من الضروري ألا نتجاهل اللقاءات، لسنا منغلقين والحوار مستمر، أحياناً يتطور إلى لقاء بين الوزراء، وأحياناً يكون لقاء وحدات المخابرات، وأحياناً يحدث بطريقة مختلفة، نحن مصممون على السيطرة على الميدان والعمل على الطاولة بأكثر الطرق فاعلية».

وحول العملية البرية المحتملة ضد أهداف للقوات الكردية في شمال سوريا، ما إذا كانت لا تزال مطروحة على الطاولة، قال أكار: «هناك أعمال ميدانية مطروحة على الطاولة، وهي مستمرة بلا انقطاع»، مؤكداً أن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا.

ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب، وتهدد بهجوم جديد منذ شهور. وصعّدت أنقرة استعداداتها الشهر الماضي.

في غضون ذلك، تجددت العمليات العسكرية والهجمات على خطوط التماس بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة في إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، بعد نحو عامين ونصف العام من الهدوء وتوقف المواجهات العسكرية بين الطرفين.

وتأتي الأخبار الأخيرة عن التقارب السوري التركي، والدعوات التي أبداها الرئيس رجب طيب أردوغان، واستعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، إلى درجة أنه حدد في تصريحات في الوقت الماضي القريب عن تسلسل هذه اللقاءات وكيفية حصولها، وعن أهمية الدور الروسي الذي تلعبه موسكو لإنجاز اللقاء الرئاسي في الزمن القريب.