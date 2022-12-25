اسعار الفروج إلى ارتفاع وقطاع الدواجن يحتضر

قال عضو لجنة مربي الدواجن في سوريا حكمت حداد إن أسعار الدجاج سترتفع أكثر خلال العام القادم ومنذ بدايته، متوقعا أن يصل سعر كيلو الفروج مع الريش إلى نحو 16500 ليرة سورية، مرجعاً ذلك إلى الخسارات الكبيرة التي يتعرض لها المربون يوماً بعد يوم على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف والتدفئة والأدوية عدا عن ارتفاع سعر الصوص، ما يعني حسب حداد أن سعر الفروج المذبوح سيصل مع بداية العام إلى نحو 17 ألف ليرة سورية.

وأضاف حداد أن كل المطالبات التي تم رفعها سابقاً والحديث عنها لم تتحقق ولم تعد مجدية، متوقعاً أن ما يحدث هو اعتراف بعدم القدرة على حل مشاكل المربين، وأن كل ما يحدث يشير إلى أن قطاع الدواجن يحتضر.

ارابيسك