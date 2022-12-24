قطاع المصارف أولاً: 102 مليار ليرة تداولات بورصة دمشق لعام 2022

قال نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي أن أداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام 2022 هو الأفضل من حيث الارتفاع الكبير في قيمة المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق العام ( DWX: مؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية) ليصل إلى أعلى قيمة له منذ انطلاق السوق وهي (30,245) نقطة مقارنة مع 17,494)) نقطة في نهاية عام 2021 أي بارتفاع مقداره (12,751) نقطة بنسبة 73 %

أما المؤشر القيادي ( DLX : مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة ) فقد أغلق على قيمة (4,697) نقطة مرتفعاً بمقدار (2,756) نقطة أي ما نسبته (142%) عن نهاية العام السابق 2021.

وأضاف أن قيم التداولات خلال العام 2022 بلغت ما يقارب الـ (102 مليار) ليرة سورية، منها حوالي (38 مليار) ليرة سورية صفقات ضخمة، بينما كانت قيمة التداولات خلال العام السابق (351 مليار) ليرة سورية منها حوالي (322 مليار) ليرة سورية صفقات ضخمة، أي بارتفاع قدره 122% في قيمة الصفقات العادية مقارنة بالعام السابق 2021 .

كما بلغ حجم التداول في السوق خلال العام 2022 ما يتجاوز الـ ( 54مليون ) سهم، منها (21 مليون) سهم صفقات ضخمة ، مقارنة مع حجم التداول خلال العام 2021 والبالغ حوالي (114 مليون ) سهم منها حوالي ( 91 مليون) سهم صفقات ضخمة ، أي بارتفاع قدره 42% في حجم الصفقات العادية مقارنة بالعام السابق 2021.

أيضاً ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة (Market

Capitalization) للسوق لتتجاوز قيمة الـ (5 ترليون) ليرة سورية في نهاية عام 2022 أي بنسبة ارتفاع تبلغ 71 % عن القيمة السوقية في نهاية عام 2021 .

هذا وقد بلغ عدد جلسات التداول خلال العام 2022 ما يقارب (231) جلسة تداول مقارنة مع (240) جلسة خلال العام 2021

أما بالنسبة لمتوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال العام 2022 فقد بلغ ما يقارب (235 ألف) سهم في الجلسة الواحدة، وبمتوسط قيمة تداول ( 442) مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة، بالمقارنة مع متوسط حجم تداول (476) سهم ومتوسط قيمة تداول ( 1.4) مليار ليرة سورية تقريباً في الجلسة الواحدة تقريباً في نهاية عام 2021 .

بالمقابل تصدر قطاع المصارف التداولات بنسبة تداول تتجاوز (%85) من القيمة الإجمالية للتداول خلال العام 2022، يليه قطاع التامين بنسبة (% 8 من القيمة الإجمالية للتداول.

أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال العام 2022 من حيث قيم التداول، تصدر التداولات سهم بنك البركة – سورية (BBSY) بقيمة (26.4 مليار) ليرة يليه سهم سورية الدولي الإسلامي ( SIIB ) بقيمة (14.2 مليار) ليرة سورية ثم جاء سهم بنك الشام (CHB) بالمرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز (13 مليار) ليرة سورية، تلاه سهم بنك قطر الوطني (QNB) بقيمة (10.4 مليار) ليرة سورية.

أما الأسهم الأقل تداولاً خلال العام 2022 من حيث قيم التداول فهو سهم سولدارتي للتأمين ( SAIC) بقيمة (258 ألف) ليرة سورية ثم جاء ثانياً سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق ( UG) بقيمة (2 مليون) ليرة سورية، ، تلاه سهم الشركة الوطنية للتأمين (NIC) بقيمة (48 مليون) ليرة سورية، كما لم يتم التداول نهائياً على سندات الخزينة وعلى كل من سهمي MTN سوريا و سهم الشركة الهندسية الزراعية- نماء (NAMA)

في حين حققت جميع الأسهم المدرجة المتداولة ارتفاعاً في أسعارها (قيمها السوقية) و تصدر سهم الشركة المتحدة للتأمين (UIC) الأسهم من حيث الارتفاع بالقيمة بارتفاع قدره (229%) خلال العام 2022، بينما كان هناك انخفاض فقط في سعر سهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم (SYTEL) بنسبة قدرها (12%) خلال العام 2022.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العام الحالي شهد انتقال مقر سوق دمشق للأوراق المالية إلى يعفور – البوابة الثامنة والموافقة النهائية على إدراج الإصدار الثاني لعام 2022 من سندات الخزينة (TB0824-8.41) بمعدل عائد 8.41% وبتاريخ استحقاق ينتهي في 13/08/2024.

كما أصدر مجلس المفوضين الضوابط والتعليمات الخاصّة بفتح الحساب الالكتروني للتداول بالأوراق المالية مع منح الموافقة الأولية على إدراج أسهم البنك الوطني الإسلامي في السوق.

كما منحت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الموافقة الأولية على قيام شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية بتفعيل خدمة التداول عبر الانترنت ، إضافة إلى منح شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية الموافقة على تقديم خدمة التداول عبر الانترنت لعملائها بعد انقضاء الفترة التجريبية ، وقد تم إطلاق هذه الخدمة بتاريخ 15/10/2022.

هذا وشاركت سوق دمشق للأوراق المالية في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد البورصات الأوربية الاسيوية FEAS بتاريخ 29/06/2022 عبر تطبيق ZOOM .

بالمقابل تم تعميم بخصوص الإعلان عن البدء بتنفيذ قرار مجلس إدارة السوق والمتعلق بتعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة بما لا يقل عن 50,000,000 خمسين مليون ليرة سورية.

كما تم نقل إدراج أسهم بكل من البنك العربي وبنك سورية والخليج من السوق (الموازية-أ) إلى السوق (النظامية).

كما شاركت سوق دمشق للأوراق المالية في اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد أسواق المال العربية AFCM في دورته السابعة والأربعين عبر تطبيق ZOOM وانتخاب السوق ممثلاً بالدكتور سليمان موصلي- نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية عضواً في لجنة المراجعة والحوكمة في الاتحاد.

الثورة