ثاني أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية العائمة في الصين بقدرة 202 ميجاوات
في 21 ديسمبر 2022، يقع خزان المياه المتداول لفرع لياو تشنغ لتوليد الطاقة لشركة شاندونغ للطاقة الكهربائية المحدودة التابع للمجموعة الوطنية للطاقة في بلدة تانغ يي، منطقة دونغ تشانغ فو بمدينة لياو تشنغ التابعة لمقاطعة شاندونغ الصينية.
استخدمت الشركة أكثر من 298 هكتارا من المياه في الخزان لاستثمار 960 مليون يوان صيني لبناء مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة تبلغ 202 ميجاوات، مما يحقق مزيجا مثاليا من المياه الصناعية وتوليد الطاقة الكهروضوئية.
من المعروف أن هذا المشروع هو ثاني أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية العائمة في الصين.
يتم توصيل سطح الماء بمرونة بواسطة أقواس عائمة، ويتم تركيب أكثر من 370000 لوحة كهروضوئية.
ومن المقرر أن يتم تشغيل المشروع من قبل نهاية هذا العام، حيث يمكنها توفير 80000 طن من الفحم كل عام وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 200000 طن. وسوف تعزز التحول الأخضر ومنخفض الكربون للطاقة، ولها فوائد اقتصادية وبيئية جيدة، تساعد في تطوير الطاقة الخضراء والتنشيط البيئي.
Credit: CGTN Arabic
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