أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف كيانا واحدا و5 أفراد بينهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.

وصرحت الخزانة في بيان لها: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يستهدف المدعي العام ومسؤولين عسكريين وشبه عسكريين بارزين في إيران، إضافة إلى شركة متخصصة في تصنيع معدات مكافحة الشغب لقوات الأمن الإيرانية".

وأدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الثلاثاء "دعم الدول الغربية لـ"مثيري الشغب" في بلاده، وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية حول حماية حقوق الإنسان".