ركلات الترجيح تقود كرواتيا لربع نهائي كأس العالم على حساب اليابان

حسم منتخب كرواتيا تأهله للدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الياباني.

وذلك بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

التعادل الإيجابي

واتجهت مواجهة منتخبي كرواتيا واليابان إلى ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد الجنوب، ضمن منافسات دور الـ 16 للنسخة 22 من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في قطر.

ركلات الترجيح الأولى



وأصبحت بذلك مواجهة منتخب كرواتيا مع نظيره الياباني، هي الأولى التى تتجه لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، حيث انتهت جميع المواجهات السابقة فى الأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي.

أهداف المباراة

سجل دايزن مايدا الهدف الأول لصالح منتخب اليابان، في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

وأحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل لصالح منتخب كرواتيا، من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك اليابان، في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

المواجهة المقبلة



ومن المقرر أن يلتقي منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرازيل وسويسرا.

مشوار كرواتيا



ودخل منتخب كرواتيا بقيادة مدربه زلاتكو داليتش، مواجهة الليلة النارية، بعدما تأهل بصعوبة للدور ثمن النهائي، محتلاً المركز الثاني فى جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

وذلك خلف منتخب المغرب، برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى لقائين، وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدف.

وتأهل المنتخب الكرواتي على حساب نظيره البلجيكي، الذي حل ثالثاً برصيد 4 نقاط، حيث حسم التعادل السلبي المواجهة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

مشوار اليابان

فيما خاض منتخب اليابان مواجهة كرواتيا، بعدما حقق مفاجأة مدوية، بانتزاع الصدارة من منتخب إسبانيا، والمساهمة في إقصاء نظيره الألماني.

بعدما حقق الفوز على الماتادور بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتربع منتخب اليابان على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على منتخبي إسبانيا وألمانيا، وتلقى هزيمة وحيدة أمام كوستاريكا، وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدف.