إيران تحل شرطة الأخلاق

بعد أكثر من شهرين على الاحتجاجات العارمة التي أثارت انتقادات دولية شديدة ضد طهران، قررت إيران بحسب ما أفادت وكالات أنباء إلغاء "شرطة الأخلاق" التي احتجزت الشابة مهسا أميني بسبب مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وشهدت إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة تخللها إحراق نساء متظاهرات لحجابهن، وإطلاق هتافات مناهضة للحكومة.

يذكر أنه تم إنشاء شرطة الأخلاق في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد أحمدي نجاد من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب"، وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في 2006.