إضرابات جديدة تشهدها فرنسا !

تشهد حركة القطارات اضطراباً كبيراً في فرنسا، بسبب إضراب للمراقبين، أجبر الشركة الوطنية على إلغاء 60 بالمئة من رحلاتها الجمعة وفي نهاية هذا الأسبوع، في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام.

وتنوي “الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد”، تسيير قطار واحد من أصل 2، وواحد من كل 4 على شبكة القطارات السريعة “تي جي في”، وواحد من كل قطارين على الشبكة العادية، وإلغاء كل الرحلات الليلية.

ويتوقع استئناف الرحلات “تدريجيا” يوم الاثنين، بثلاث من أصل أربعة قطارات لجميع محاور القطارات السريعة.

وتتعلق هذه الحركة الاجتماعية، بمطلب حول الأجور والتطوير الوظيفي، لنحو عشرة آلاف من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية، الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين.

وأصدر هؤلاء المراقبون، الذين لا يمكن للقطارات أن تتحرك بدونهم، اخطاراً بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وعبرت إدارة “الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد”، عن أسفها لاستمرار هذه الحركة على الرغم من “عرض تدابير ملموسة” على النقابات.

ولكن المنظمات المضربة قالت إنها لم تتلق “سوى الفتات”.

الجدير بالذكر، أن فرنسا شهدت العديد من الإضرابات خلال الفترة الماضية، والتي تطالب برفع الأجور والوضع الاقتصادي المتردي لمعظم العمال والموظفين في القطاع العام الفرنسي.

وتعاني فرنسا، كما غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، من ارتفاعات غير مسبوقة لحجم التضخم، نتيجة الحرب الأوكرانية الحاصلة، والتبعات التي شكلتها على معظم الدول والشعوب في أوروبا.