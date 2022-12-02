وزارة الدفاع الألمانية تبحث عن المال لشراء الذخائر!

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزارة المالية الألمانية رفضت طلباً تقدمت به وزارة الدفاع للحصول على دعم مالي عاجل لشراء ذخائر.

وذكرت الصحيفة استناداً إلى وثيقة حصلت عليها، أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر رفض رسالة من وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، طلبت فيها دعما ماليا عاجلا لشراء الذخيرة على خلفية النقص الحاد في القوات المسلحة الألمانية.

ونقلت مجلة دير شبيغل، عن رسالة من وزيرة الدفاع الألمانية، أن لامبريخت، بسبب النقص الحاد في الذخيرة في الجيش الألماني، أرسلت رسالة إلى ليندنر، طلبت فيها دعما ماليا عاجلا لشراء الذخيرة اللازمة للجنود الألمان، مشيرة إلى أن مستودعات الجيش الألماني فارغة لدرجة أن الذخيرة لا تكفي إلا لمدة 30 يوما من القتال.

وصرحت إيفا هوغل، مفوضة البوندستاغ للدفاع في 20 تشرين الثاني بأن ألمانيا بحاجة إلى شراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو لدعم قواتها المسلحة بشكل كامل.