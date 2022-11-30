قناة عبرية: إيران تنشر لأوّل مرّة نظامًا دفاعيًّا جويًّا في سوريا للتصدّي لهجمات إسرائيل

نقلت القناة الـ(12) العبرية يوم الإثنين، أن إيران نشرت نظام دفاع جوي جديد في سوريا، لصد الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن إيران نشرت النظام الدفاع الجوي في منطقة دمشق الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص واسع النطاق لأنشطة سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا.



وبحسب التقارير ، نشرت إيران نظام “Bwar-373” المضاد للطائرات ،و يبدو أن العقيد داود الجعفري ، ضابط الحرس الثوري الذي قُتل في سوريا الأسبوع الماضي، له علاقة به.

وأفادت مدونة الاستخبارات “إنتيلي تايمز”يوم الأحد، بناءً على مصادر إيرانية، أن الجعفري قد شارك مؤخرًا في نشر أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في سوريا ولبنان، بقيادة فريدو محمدي ساكاي ، منسق سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، في المنطقة.

وأشار مسؤولون في إيران الأسبوع الماضي، إلى أن إسرائيل وراء اغتيال الجعفري بتفجير عبوة ناسفة في سيارته التي كانت تسير في منطقة قريبة من دمشق.