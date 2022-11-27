فلوسي تدخل غينيس كأكبر قطة حية

دخلت القطة “فلوسي” البالغة من العمر 26 عاماً، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر قطة حية، قبل أسابيع قليلة من احتفالها بعيد ميلادها 27، وهي تعيش مع مالكتها “فيكتوريا غرين” في “لندن” البريطانية.

وقالت “فكتوريا غرين” مالكة القطة “فلوسي”، لوكالة “فرانس برس”: “فلوسي تبلغ من العمر حوالى 114 عاماً بشرياً، ليتنا نبدو جميعاً في حال جيدة مثلها بشيخوختنا”.

وأضافت “غرين”: “أشعر أنني لا أشارك منزلي مع أكبر قطة سناً، أشعر أن هذا هو منزلها وأنا أتعدى على مساحتها، أنا أستمتع حقاً بذلك، فهي رفيقة سكن لطيفة ونحن نتفق تماماً”.