الذات...حسب مدرسة التحليل النفسي psychoanalysis

في داخل كل إنسان ثلاث ذوات تتناوب في السيطرة على أفكاره ومشاعره وتصرفاته:

١- الذات الحيوانية Id:-

هي لاشعورية، وتدفعها الغرائز، ولا تعرف قيم أو قوانين أو أخلاق كل ما تريده أن تتلذذ دون شروط أو قيود، وكأن الدوافع التي تدفعها حيوانية بالدرجة الأساس.

٢- الذات البشرية (الأنا) Ego:-

هي شعورية وواعية، لكنها تعتمد على المكر والنفاق والمراوغة، لكنها خائفة لأنها تتجنب التحرش خشية أن تنفضح أو يحتقرها المجتمع أو العرف أو الدين أو رد فعل الناس، لكن عندما يتوفر لها الظروف المناسبة تدفع بالإنسان كالثور الهائج خلف الغايات الحيوانية.

٣- الذات المثالية أو الأنا العليا SuperEgo:-

تقف هذه الذات حاجزاً وفاصلًا بين الشعور واللاشعور، وتراقب الذات البشرية (الأنا)، ولكن مشكلتها ضعيفة جداً، فتغلبها انفجارات الذات الحيوانية بسبب الكبت؛ ويطلق على هذه الذات باسم “الضمير”.

لك ان تتخيّل

أنك (الأنا) ميول شريرة (الذات الحيوانية) ميول خيرة (الذات المثالية) تساعد للسيطرة وعدم السيطرة على أفكارك وأفعالك..!