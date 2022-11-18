18-11-2022
منتخبنا الوطني يخسر مع بيلاروسيا بهدف
خسر منتخبنا الوطني أمام منتخب بيلاروسيا بهدف دون مقابل في المباراة التي انتهت قبل قليل على ملعب أهلي دبي ضمن معسكر منتخبنا في الإمارات.
منتخبنا لعب كما مباراة الجزائر مدافعاً أغلب الوقت وتلقى هدفاً بنيران صديقة من خلال خطأ المدافع ثائر كروما.
منتخبنا يستحق الثناء في الدقائق العشر الأخيرة الذي كان أفضل من منافسه، وسيطر على المباراة وكان حارس مرمى بيلاروسيا متألقاً فرد تسديدتين قويتين لأيمن عكيل وأبعد انفرادة علاء الدين دالي.
الخسارة هذه الثانية لمنتخبنا بمعسكره، وسيلتقي الأحد في الثامنة مساء منتخب فنزويلا.
الوطن أون لاين
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