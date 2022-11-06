شروط خطة كندا لاستقبال 1.5 مليون مهاجر اقتصادي

أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، خلال مؤتمر صحفي، في 2 من تشرين الثاني الحالي، أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربًا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.

وكشف شون عن خطة بلاده لزيادة في عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد، بهدف 500 ألف شخص سنويًا بداية من العام المقبل حتى حلول عام 2025.

وتسعى كندا بذلك لمعالجة النقص الحاد في العمالة، وقال شون، “الهدف هو أن يكون أكثر من 60% من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية”.

وأوضح شون أن الخطة “تركّز على قبول المزيد من المقيمين الدائمين الذين لديهم مهارات وخبرات العمل المطلوبة”.

وتدعو الخطة الجديدة أيضًا إلى زيادة طفيفة في عدد أفراد الأسر، عن طريق لمّ شمل المزيد من العائلات بشكل أسرع.

ولكنها تستقبل عددًا أقل من اللاجئين، حيث تتوقع انخفاضًا إجماليًا في أعدادهم، بمقدار 76 ألفًا في عام 2023 إلى أقل من 73 ألفًا بحلول 2025.



تقييم المؤهلات

تقيّم مؤهلات المقبولين في برامج الهجرة حسب التصنيف المهني الوطني التابع للحكومة الكندية (NOC)، المعلن عنه في عام 2021، ويتم التعامل مع معاييره حتى 2022، لغرض الهجرة إلى كندا.

ويعتمد جهاز التصنيف المهني معايير للمهن في تقييم ملفات طلبات الهجرة “الاقتصادية” على حسب الترتيب التالي:

الأعمال الإدارية (مهارة من نوع 0)

الوظائف المهنية التي تتطلب عادة الحصول على شهادة جامعية (مهارة من نوع A).

الوظائف الفنية والحرف الماهرة التي تتطلب عادة الحصول على دبلوم جامعي أو تدريب (مهارة من نوع B).

الوظائف المتوسطة التي تتطلب عادة تدريبًا في المدرسة الثانوية أو تدريبًا خاصًا بالوظيفة (مهارة من نوع C).

الوظائف العمالية التي تقدم عادة تدريبًا في أثناء العمل (مهارة من نوع D).

متطلبات التعليم

قدم الموقع الرسمي للتقديم على الهجرة إلى كندا تعليمات بخصوص كيفية تقييم الطلب على حسب نوع المهارات المصنفة في “NOC”:

فإذا كان المتقدم من أصحاب المهارة “0” أو “A” فيجب أن تكون لديه شهادة تعليمية كندية بعد الثانوية، أو ما يعادلها خارج كندا.

وأما عن أصحاب المهارة “B” أو “C” فيجب أن يكون حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية الكندية، أو ما يعادلها خارج كندا.

وفي حال درس المتقدم خارج كندا، فيجب عليه تقييم الشهادة التعليمية عن طريق نظام تقييم الشهادات (ECA) التابع للحكومة الكندية، للتأكد من أن دراسته مساوية أو أعلى من المستوى التعليمي المطلوب لعرض الوظيفة.

وتقدم إدارة الهجرة الكندية استثناء للخريجين الدوليين من الحاصلين على دبلوم أو شهادة جامعية أو شهادة تجارية أو تدريب مهني، من مؤسسة في إحدى مقاطعات الأطلسي المعترف بها (نيو برونزويك، نوفا سكوشا، جزيرة الأمير إدوارد، أو نيوفاوندلاند ولابرادور).

متطلبات لغوية

حسب نظام التصنيف المهني الوطني، يجب على المتقدم إثبات مهاراته اللغوية بالإنجليزية أو الفرنسية، في الكتابة والقراءة والاستماع والتحدث، ويستخدم النظام اختبارات معتمدة دوليًا في امتحان قدرات المتقدم اللغوية على حسب اختلاف اللغة الحاصل عليها.

مثلًا: للإنجليزية “CELPIP” و”IELTS”، وللفرنسية “TEF Canada” و”TCF Canada”.

وتكون نتائج الاختبار اللغوي ضمن ملف التقديم لوزارة الهجرة الكندية رغم أن التقديم للاختبار يكون عن طريق الوزارة، بحسب ما ذكرته على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن على المتقدم أن يكون مكتفيًا ماديًا لإعالة عائلته ونفسه في حال القدوم إلى كندا، ويعتمد المبلغ حسب عدد أفراد العائلة، ويشمل أيضًا أولئك الذين دعمهم المتقدم والذين لا يهاجرون معه.

وفي العام الماضي، استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد في عام واحد، في حين تتجه فئات واسعة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، وتتراوح سن كل شخص من أصل سبعة في كندا بين 55 و64 عامًا، وتواجه الشركات الكندية أزمة عمالة هي الأكبر على الإطلاق، إذ تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في آذار.

وكالات