العقاري يمنح قروض شخصية بسقف 10 مليون للعاملين بالدولة 

أكد معاون مدير المصرف العقاري، أكرم درويش، أن القرض الشخصي الذي يمنحه المصرف نوعين، الأول بسقف 10 مليون ليرة سورية يمنح للعاملين بالدولة وللمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف فقط بضمانة الرواتب دون أن يتجاوز القسط الشهري 40% من الراتب وهذا القرض بسيط وسهل الحصول عليه ونسبة فائدته /14.5 - 14%/ سنوياً.

والنوع الثاني بسقف 50 مليون ليرة سورية يمنح بضمانة عقارية تتراوح القيمة الممولة للقرض بين 40-50% من قيمة الضمانة المقدمة ويمنح لجميع الشرائح وخاصة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الزراعية والصناعية بنسبة فائدة /17 - 17.5%/ سنوياً.

وبين درويش في تصريحات إذاعية ان الشرائح المستفيدة من القرض واسعة والهدف هو مساعدة الموظفين وذوي الدخل المحدود، وقال نحن نعلم أن القرض الشخصي ذو سقف ال 50 مليون ل.س، لا تحقق الطموح بالنسبة للكثير من المواطنين أو الصناعيين ولكن نحاول قدر الإمكان من هذه القروض تحقيق معادلة مابين إمكانية المصرف والمقترض جراء الوضع العام الذي نعيشه حالياً.