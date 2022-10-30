أكد رئيس لجنة صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب محمد زيزان، أن البالة الموجودة في الأسواق مخالفة للقوانين والأنظمة لأن هذه الألبسة ممنوعة من الاستيراد ووجودها يعد قضاء على الصناعة الوطنية بالبلاد.

وأكد زيزان خلال تصريح صحفي، أن انتشار البالة بكثرة والألبسة الأجنبية المهربة وارتفاع الأسعار ساهم في ركود الألبسة محلية الصنع.

وأرجع ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعتها بسبب مشاكل استيراد الأقمشة التي يتدخل فيها التاجر وأكثر من جهة أخرى.



وبيّن الصناعي أن سعر القماش الواصل إلى المعمل يرتفع بنسبة 30% عن سعره الحقيقي، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في أسعار القماش عن العام الماضي، وصلت إلى 30%.

واعتبر زيزان أن القرارات الصادرة من ناحية ترشيد الاستيراد زادت الأمر سوءاً، إضافة إلى أن تمويل الاستيراد لا يتم إلا عبر عدة مراحل هذا ما يدفع التاجر إلى وضع نسب أرباح كبيرة جداً لأنه يقوم بتجميد أمواله لفترات معينة نتيجة ذلك.

كما أضاف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبسة من جهة ضرورة زيادة أجور العمال، مبيّناً أن الأجور ارتفعت بنسبة 100% عن العام الماضي.

ورأى زيزان أن تصدير الألبسة أصبح معضلة أيضاً، لأن أسعارها أصبحت أعلى من أسعار الدول الأخرى كالعراق مثلاً، هذا ما أدى إلى إحجام التجار في هذه الدول عن استيراد الألبسة السورية.

وأشار الصناعي إلى أنه نتيجة ارتفاع الأسعار وإحجام المواطنين عن الشراء، لم يتم بيع أكثر من 20% من الموسم الشتوي لهذا العام.

زيزان ذكر أن سعر الجاكيت الشتوي ذي الجودة المنخفضة يصل إلى 100 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الجاكيت متوسط الجودة 150 ألف ليرة، أما الجاكيت الماركة فيتراوح سعره ما بين 200-225 ألف ليرة.

