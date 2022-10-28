القبض على شبكة "تهكير" حسابات فيس بوك في اللاذقية.. من هم ضحاياها؟

أعلن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية إلقاء القبض على بعض أفراد شبكة تمتهن تهكير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الابتـزاز والتشـ. ـهير والإساءة لأطباء ومحامين.

وقالت صفحة وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك" إن فرع الأمن الجنائي باللاذقية تلقى معلومات إلى حول وجود شبكة تدير مجموعات وحسابات وهمـية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تهـديد ضحاياهم ونشر صورهم والإسـاءة والتشهير بسمعتهم وتلفيق الأكاذيب ونشر الإشـاعات وتهـكير حسابات وإعادتها وكل ذلك لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وقالت إن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية بالفرع المذكور تمكن من إلقاء القبض على شخصين من أفراد الشبكة هما المدعوان (محمد . ج) و(عيسى . ح) وبتدقيق أوضاعهما عثر بحق الثاني على أربع إذاعات بحث بجـرائم معلوماتية، وبتحري أجهزتهما الخليوية عثر ضمن جهاز الأول على مجموعة تسمى (شرطة الفيسبوك) التي يقوم بإدارتها مع شريكه المقبوض عليه الثاني إضافةً لثلاثين حساب آخر وعثر ضمن جهاز الثاني على سبعة صفحات وأربعة (كروبات) جميعها تستخدم لأغراض الابتـ. ـزاز والتشهير والإسـاءة،منها كروب باسم ( أخطاء عمليات التجميل) تديره المدعوة (رُسام . ف) والتي أُلقي القبض عليها.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بنشر صور وإشـاعات وافتراء وتلفيق أكـاذيب والإساءة والتشهير بسمعة أطباء و محامين وأشخاص آخرين وابتـزازهم بمبالغ مالية كبيرة لقاء عدم التشـهير بهم أو فضـ. ـح خصوصيات أشخاص وذلك بكلمات مخلة بالآداب العامة ضمن صفحاتهم وكروباتهم المسماة ( شرطة الفيسبوك ــ صفحة إعلانات سوريا ــ أخطاء عمليات التجميل ــ كيف تمكيجتي ــ كروبات ضحايا الطبيب فلان وفلان ..... والكثير من هذه الحسابات الوهـمية ) وقيامهم بإغلاق حسابات وتهـكيرها وإعادتها بالاشتراك مع أشخاص متوارين أغلبهم فتيات يعملن معهم وبعضهن خارج القطر.