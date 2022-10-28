إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات وترويج المخدرات

نتيجة المراقبة الدقيقة والمستمرة تمكنت شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق من إلقاء القبض على عصـ.ابة مؤلفة من عشرة أشخاص بينهم نساء وذلك في حي النهضة بمحلة جرمانا وهم المدعوين (امجد . ك) و(محمد نور . د) و(وسام. ح) و(محمود. ك) و(مؤيد . ك) و(رغد . ظ) و(منال . ع) و(رشا . ع) و(اليسار . س) و(ايهم . ع) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصـ.ابة تمتهن السرقة وقيامهم بسرقة عدة سيارات من مدينة دمشق وريفها، واقتصر دور النساء على رصد الشارع لتسهيل عملية السرقة لأفراد العصـ.ابة، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة عيادة طبيب أسنان من محلة ( صحنايا) وترويج وتعاطي المواد المخدرة.

تم استرداد أدوات العيادة المسروقة وأعيدت إلى صاحبها أصولاً، وبدلالتهم تم استعادة عدة سيارات مسروقة كانت مخبأة في محلة (دف الشوك ) بدمشق وفي محلة (جرمانا) ، وسلمت السيارات إلى أصحابها أصولاً.

مازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية