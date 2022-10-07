أمريكا توافق على صفقة لبيع أسلحة للكويت

07-10-2022

أمريكا توافق على صفقة لبيع أسلحة للكويت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.

وقالت الوزارة "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأمريكية ودول خليجية أخرى".

وأشارت الوزارة إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.

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