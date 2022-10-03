الرئيس الإندونيسي يوقف دوري كرة القدم

توفي ما لا يقل عن 125 شخصا في تدافع داخل ملعب كرة قدم إندونيسي في أعقاب مباراة بين فريقين محليين في محافظة جاوة الشرقية.

وتقرر وقف الدوري الممتاز لحين الانتهاء من التحقيق في الحادث المآساوي.

وقد جرح المئات في التدافع الذي وقع في أعقاب إطلاق الشرطة الغازات المسيلة للدموع على مشجعين اقتحموا أرض الملعب.

واقتحم مشجعو نادي أريما إف سي في كانجوروهان في مدينة مالانغ الشرقية أرض الملعب بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا، وهي الخسارة الأولى منذ أكثر من عقدين أمام منافسهم اللدود.

ومع انتشار الذعر بين الجمهور في أعقاب إطلاق الغازات المسيلة للدموع، اندفع الآلاف نحو مخارج ملعب كانجوروهان، حيث اختنق الكثيرون، كما تعرض البعض للدهس أثناء مسارعة الجميع للفرار.