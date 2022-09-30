في الوقت الذي واصلت روسيا عملية ضم مناطق في أوكرانيا وإعلان استقلالها، اليوم الجمعة، كانت "إسرائيل" تتحدى بوتين ووجهت "صفعات" لقراراته وخطته بأوكرانيا، محذرةً رعاياها مما تفعله السُلطات الروسية.

موقع والاه العبري نقل عن مسؤول إسرائيلي، قوله: «إن الجيش الإسرائيلي أوعز لجميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية الموجودين في روسيا، بـ "العودة فوراً إلى "إسرائيل"».

كما يتضمن الإيعاز حظراً على جنود جيش الإحتــلال الذين يحملون الجنسية الروسية من السفر إلى روسيا.

وكان "القناة 13" الإسرائيلية نقلت تحذير وزارة الخارجية الإسرائيلية، من تجنيد إسرائيليين، يحملون الجنسية الروسية متواجدين هناك، في الجيش الروسي.

وقالت الإذاعة العبرية العامة: «على الرغم من أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تعلن هذا رسمياً، إلّا أنها أصدرت تحذيراً من السفر إلى روسيا بسبب الحساسية السياسية، وهذه رسالة غير العادية تشير إلى الخوف في إسرائيل من أن المواطنين الإسرائيليين لن يتمكنوا من مغادرة روسيا».

وقال مسؤولين إسرائيليين كبار للإذاعة إن «الإعلان وافق عليه رئيس الحكومة يائير لابيد وخضع لسلسلة طويلة من الصياغات بسبب الحساسية السياسية تجاه روسيا» على حدّ تعبير الإذاعة العبرية.

وكان بوتين وقع قانوناً لمنح الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب المنضمين للجيش الروسي، ويشمل القرار تسهيل إجراءات تجنيس الأجانب الذين يخدمون في صفوف الجيش.