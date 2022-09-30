بوتين يضم أراضي جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يرد

نشرت وسائل إعلام روسية فيديو مصور من مراسم إعلان ضم الأقاليم الأوكرانية إلى روسيا، يظهر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، يهتف باسم بلاده بصوت عال.

وأظهر الفيديو المصور بوتين ممسكاً بأيدي زعماء الأقاليم الأوكرانية الأربعة ويهتف معهم باسم روسيا.

وفي حفل استضافه الكرملين لمراسم الضمّ، ألقى بوتين خطاباً مطولا أكد فيه أن ضم المناطق الأربع الجديدة للاتحاد الروسي يعبّر عن «الإرادة الشعبية للملايين، وأنّ سكان تلك المناطق باتوا مواطنين روسيين إلى الأبد».

وأكد بوتين أن «روسيا ستقوم بكل شيء للدفاع عن أراضيها، وعلى نظام كييف احترام ما وصفه بـ "الإرادة الشعبية"»، مؤكداً أن «القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم».

وفي ختام الحفل، وقع بوتين على وثائق لضم المناطق الأوكرانية الأربعة، لوغانسك و دونيتسك وزاباروجيا و خيرسون، وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا، وهتف معهم «روسيا! روسيا!».

زيلينسكي يرد على بوتين

ورداً على التحرك الروسي، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده اتخذت ما وصفها بالخطوة الحاسمة، بالتوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد زيلينسكي أن «أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية.. سنتفاوض مع الرئيس الجديد».

وأثار قرار الضم ردود أفعال دولية عدة كانت أبرزها فرض عقوبات جديدة على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتد المناطق الأربعة على مساحة نحو 90 ألف كيلومتر مربع، تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي مساحة أوكرانيا، وتعادل مساحة المجر أو البرتغال.