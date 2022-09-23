طرق بسيطة لتنظيف الستائر بدون غسلها

الكثير يعانون من تنظيف الستائر خصوصا عند فكها وإعادة جمعها إليكم في هذا المقال كيفية تنظيف الستائر بطريقة سهلة وبدون فكها.

المكنسة الكهربائية



نظفي أي نوع من الستائر باستخدام المكنسة الكهربائية؛ فما عليك سوى أن تمرري المكنسة برفق فوق الستائر.

منفضة الريش

المكنسة الكهربائية تزيل الأتربة من الطبقة الأولية فقط من الستائر، لذلك استخدمي منفضة الريش لتنظيف الستائر الخشبية والستائر المصنوعة من الألومنيوم، لإزالة الغبار.

ماء وصابون

يمكن استخدام مزيج من الصابون والماء الدافئ لتنظيف البقع على الستائر البلاستيكية أو ليكون منظفا طبيعيا للألمنيوم.

إزالة الوبر

تجذب أنواع معينة من الستائر الغبار؛ إذا لاحظت أن المكنسة لم تزل الوبر بصورة كاملة، فاستخدمي فرشاة أو أسطوانة الوبر للتخلص منه، أو الصقي الشريط اللاصق العريض على أقمشة الستائر المراد تنظيفها.

البخار

إذا لاحظت أن ستائرك بها بقع، فيمكنك إزالتها في أثناء وجود الستائر في مكانها وذلك بقوة البخار؛ فغالبا يمكن للمنظف البخاري القوي والمحمول إزالة البقع والأوساخ من الستائر بأقل جهد، وهذه الطريقة فعالة خاصة إذا كانت ستائرك سميكة.

إزالة الروائح

يعد مزيل الروائح الخاص بالمفروشات في شكل رذاذ مثاليا لجعل رائحة الستائر منعشة ونظيفة، ضعي وعاء من مسحوق صودا الخبز والزيت العطري المفضل لديك على حافة النافذة.

تنظيف النوافذ

غالبا ما تصبح الستائر متسخة عند تنظيف النوافذ التي تغطيها، لذلك نظفي النوافذ بعناية، حتى لا تصل الشحوم والأتربة إلى الستائر.