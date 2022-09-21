بريطانيا تضع حداً أقصى لأسعار الكهرباء والغاز

وضعت الحكومة البريطانية حد أقصى على فواتير الكهرباء والغاز للشركات التجارية، الأربعاء، في أعقاب خطة مماثلة للمستهلكين، في محاولة لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت الحكومة إن أسعار الجملة للكهرباء ستبلغ 211 جنيها إسترلينياً (239 دولار) للميغاواط ساعة، وللغاز 75 جنيها لكل ميغاواط.

وقالت الحكومة إنها ستعوض الموردين عن التخفيض في أسعار الغاز بالجملة والكهرباء التي ينقلونها إلى العملاء غير المحليين.

وفي 8 أيلول، أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، عن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، في خطة ستكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية، بهدف تخفيف أعباء المعيشة على الأسر في المملكة المتحدة.