وزيرة الطاقة السويسرية تدعو شعبها للاستحمام الجماعي!

دعت وزيرة البيئة والمواصلات والطاقة في سويسرا “سيمونيتا سوماروغا” البالغة من العمر 62 عاماً، سكان البلاد لخفض استهلاك الطاقة، من خلال الاستحمام الجماعي.

ورّوجت الوزيرة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% الشتاء المقبل، من خلال إيقاف تشغيل الكمبيوتر عند عدم استخدامه، وإطفاء الأنوار والاستحمام معاً.

وبعد أن تم مقابلة اقتراح الوزيرة السويسرية بالسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرت “سوماروغا” إلى تدارك تصريحاتها في لقاء آخر مع صحيفة “تاغس أنتسايغر”، وأوضحت أن النصيحة كانت موجهة للشباب، وأقرت بأن استحمام الناس معاً يصبح غير مناسب بعد سن معينة.

ومع ذلك، أصرت “سوماروغا” على أن الفكرة جيدة في العموم، وأن الغاية هي بث الوعي بين الناس بشأن الحاجة إلى توفير الطاقة.