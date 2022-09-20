غرامة وحبس لمن يرفع أسعار أي منتج غذائي أو غير غذائي

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان نشرة الأسعار التي أصدرها مصرف سورية المركزي اليوم لا تؤثر إلا على المواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

وشددت الوزارة في تصريحها على أن رفع أسعار أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي يُعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١ وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبعة سنوات.

كما طلبت من جميع من رفع سعره إلى إعادته لما كان عليه.