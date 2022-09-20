قوانين مورفي

1- كل شيء يتعطل في الوقت نفسه.

2- يستحيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع.

3- لو سار كل شيء على ما يرام، فأنت لم تلحظ الخطأ فقط

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4- الكون ليس غير مبالٍ بالعلماء فقط، إنه ضدهم على طول الخط.

5- أي سلك تقطعه حسب طول معين هو أقصر من اللازم.

6- قطعة الخبز تسقط دائماً على الجانب المدهون بالزبدة.

7- الأمر يستغرق وقتاً أكثر مما توقعت له.. مهما فعلت.

8_قانون الذاكرة: فرصة نسيان شيء مهم تتناسب طردياً مع أهميته.

9- كل حل يخلق مشاكل جديدة.

10- الشيء الذي يسقط.. يسقط في المكان الذي يسبب فيه أكبر ضرر ممكن.

11- بعد ما تشتري بديلاً للشيء الذي بحثت عنه في كل مكان ولم تجده.. يظهر الشيء الأصلي.

12- بمجرد شراء تلك السلعة النادرة، سوف تجدها معروضة في كل مكان وبأرخص مما اشتريتها.

13- كل شيء ممتع في الحياة غير قانوني أو غير أخلاقي

14- كل شيء يقع في الحمام لا بد أن يسقط في المرحاض تحديداً.

15- الأفكار العظيمة لا نتذكرها أبداً، والأفكار الغبية لا ننساها أبداً.

16- الرجل الذي يسبقك مباشرة في الطابور يقوم بأعقد إجراءات ممكنة.

17- إذا أخبرت رئيسك -كذباً- بأن انفجار إطار سيارتك قد سبب قدومك متأخراً، فسوف ينفجر إطار سيارتك في اليوم التالي.

18- المسار الآخر للسيارات يتحرك دائماً أسرع من الذي تسير فيه.

19- إذا كنت تقف في طابور بطيء وقمت بتغييره، فطابورك الأول فجأة سيتحرك بشكل أسرع.

20- من الخطأ جعل أي أداة ميكانيكية تلاحظ أنك مستعجل، فساعتها لن تعمل معك كما ينبغي.

21- إذا وصلت إلى المحطة باكراً تأخر القطار، وإذا كنت مستعجلاً فاتك القطار.

22- لا يمكنك الاتصال برقم خاطئ وتجده مشغولاً.

23- إذا وقع من يدك شيء دقيق، فتأكد أنه سيتدحرج إلى أن يصل إلى ألعن مكان لا يمكنك الوصول إليه.

24- بمجرد أن تمتلئ يدك بالدهن، سوف تحتاج إلى حك أنفك.

25- إذا ذهبت بجهاز تالف لا يعمل إلى الفني لتصليحه، فإنه ساعتها سيعمل.

- معرفتك بقوانين مورفي، ومحاولة عكسها حتى ينعكس تأثيرها، لن تساعدك في شيء