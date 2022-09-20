ميسي يحطم الرقم التاريخي لرونالدو وبيليه

بات قائد الأرجنتين، ونجم باريس سان جرمان الحالي، ليونيل ميسي، اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف بدون حساب ركلات الترجيح في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما أحرز هدف فوز فريقه على نادي أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، الأحد.

ورفع المهاجم الأسطوري رصيده إلى 672 هدفا بدون ركلات جزاء، متجاوزا رصيد النجم البرازيلي بيليه، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 671 هدفا لكل منهما، بحسب صحيفة "ماركا يونيفرسال".

وحقق اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، الذي تم اعتباره أفضل لاعب في مباراة الأحد، هذا الإنجاز بينما لعب 150 مباراة أقل من نظيره البرتغالي رونالدو.

ومع ذلك، لا يزال قائد منتخب البرتغال يتصدر قوائم الهدافين عندما يتعلق الأمر بمجموع الأهداف، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما 699 هدفًا في 941 مباراة مع أندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ورفع ميسي رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم عندما هز الشباك في الدقيقة الخامسة، أمام ليون، ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف جالتييه إلى 22 نقطة من ثماني مباريات وينفرد بالصدارة.