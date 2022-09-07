بفضل النفط.. إيرادات إضافية خيالية لـ روسيا

توقعت وزارة المالية الروسية إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليار روبل (ما يعادل 6.65 مليار دولار) في أيلول بفضل ارتفاع أسعار #النفط.

وأضافت إنها «لا تخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة في الميزانية لشراء نقد أجنبي أو ذهب في السوق، لأن مثل هذه المشتريات في ظل قاعدة الميزانية جرى تعليقها أوائل 2022».

وتدرس روسيا شراء عملات دول “صديقة” مثل الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في الصندوق الوطني للثروة بعد أن فقدت القدرة على شراء الدولارات أو اليوروات بموجب قاعدة الميزانية بسبب العقوبات الغربية.

وتعتبر روسيا في الوضع الطبيعي ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، تصدّر منها قرابة 5 ملايين برميل يومياً، و2.8 مليون برميل يومياً من المشتقات.

وكانت “ريستاد إنرجي” قد توقعت أن يبلغ إجمالي إيرادات روسيا من النفط والغاز لعام 2022 نحو 295 مليار دولار، بناء على سعر خام برنت. ونتيجة لذلك، تقدّر شركة “ريستاد إنرجي” أن الحكومة الروسية ستربح 210 مليارات دولار من ضرائب النفط والغاز في 2022.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الروسية كانت قد توقعت ارتفاع إيرادات البلاد من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 38 % عن 2021.